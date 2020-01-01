Центр Сертификации "Гост Тест" оформляет большое количество разрешений и сертификатов соответствия: более 200 документов, в том числе разрешительные документы в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза.
"Гост Тест" сотрудничает только с проверенными органами по сертификации и лабораториями, предлагая выгодные цены и эффективные схемы сертификации, что позволяет нашим клиентам в короткие сроки получить необходимые разрешительные документы.
100 органов сертификации и лабораторий
Нами проверены и заключены договора более чем с сотней аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий, что дает возможность клиентам через "единое окно" получить лучшее предложение на рынке.
10 лет в области сертификации
Сотрудники ГОСТ ТЕСТ обладают высоким уровнем квалификации и работают на рынке услуг сертификации и консалтинговых решений более 10 лет.
20 - 30 % средняя выгода в цене
По отзывам наших клиентов, работа с компанией ГОСТ ТЕСТ в среднем снижает расходы на услуги сертификации на 20-30%.
Сертификат в Системе «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» (ССБК)
Сертификат в системе НОСТРОЙ
Отзывы наших клиентов
Собрали для Вас в одном месте самые актуальные отзывы и рекомендации от наших клиентов
"Выражаем благодарность и признательность руководству и специалистам органа по сертификации ГОСТ ТЕСТ за высокопрофессиональную и качественную работу по оказанию консультационных услуг в сфере сертификации нашей продукции..."
"От лица коллектива QooQoo Cottons выражаем благодарность и признательность за плодотворное сотрудничество, а также за грамотно и своевременно предоставленные услуги по сертификации в сфере производства товаров для детей...."
"Компания ООО «НПК «Стерил» выражает глубокую признательность Центру по Сертификации ООО «ГОСТ ТЕСТ» за добросовестное отношение при предоставлении консультационных услуг по сертификации и помощь в разрешительных документов на нашу продукцию..."
Дианов Олег
Генеральный Директор НПК Стерил
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