ГОСТ ТЕСТ
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+7(495) 008-14-27

Сертификация
продукции и услуг

Центр Сертификации "Гост Тест" оформляет большое количество разрешений и сертификатов соответствия: более 200 документов, в том числе разрешительные документы в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза.
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Сертификация средств индивидуальной защиты (СИЗ)
Сертификация огнетушителей
Сертификация кабеля
Сертификация огнезащитных материалов и составов
Сертификация химической продукции
Сертификация по отраслям
Сертификация косметики и парфюмерии
Сертификация строительных и отделочных материалов
Сертификация детских игрушек
Сертификация оборудования
Сертификация детских товаров
Сертификация мебели
Сертификация упаковки и упаковочной тары
Сертификация органической продукции
Сертификация посуды
Сертификация двигателей
Сертификация электрооборудования
Сертификация плитки
Сертификация спортивных снарядов и тренажеров
Наши клиенты и партнеры:

Как мы делаем рынок сертификации лучше?

"Гост Тест" сотрудничает только с проверенными органами по сертификации и лабораториями, предлагая выгодные цены и эффективные схемы сертификации, что позволяет нашим клиентам в короткие сроки получить необходимые разрешительные документы.
100 органов сертификации и лабораторий
Нами проверены и заключены договора более чем с сотней аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий, что дает возможность клиентам через "единое окно" получить лучшее предложение на рынке.
10 лет
в области сертификации
Сотрудники ГОСТ ТЕСТ обладают высоким уровнем квалификации и работают на рынке услуг сертификации и консалтинговых решений более 10 лет.
20 - 30 %
средняя выгода в цене
По отзывам наших клиентов, работа с компанией ГОСТ ТЕСТ в среднем снижает расходы на услуги сертификации на 20-30%.

Обязательная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза
Декларация соответствия ГОСТ Р
Декларация пожарной безопасности

Добровольная сертификация

Сертификат в системе РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ
Сертификат в Системе «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО» (ССБК)
Сертификат в системе НОСТРОЙ
Отзывы наших клиентов
Собрали для Вас в одном месте самые актуальные отзывы и рекомендации от наших клиентов
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Как мы работаем:
Вы отправляете нам заявку
Мы готовим макет и согласовываем его с Вами
Мы получаем готовый сертификат
Вы производите оплату
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Наши контакты:
Адрес: Пресненская наб., 6, стр. 2, Москва-Сити, БЦ Башня Империя, эт. 16
ООО «ГОСТ ТЕСТ»
ИНН/КПП 7730246828/ 773001001
ОГРН 1187746874292

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